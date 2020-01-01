Олеся Максименко В Пермском районе завершён ремонт дороги Кояново — Юг Подрядчик закончил работы на месяц раньше срока Поделиться Поделиться Твитнуть

Ремонт дороги на Кояново

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершён ремонт участка дороги от села Кояново до посёлка Юг, связывающий Лобановское и Юговское сельские поселения. Подрядчиком выступило ООО «Артинвестгрупп», стоимость контракта составила 17 млн руб.

В рамках контракта подрядчик отремонтировал 1,1 км дороги на участке с 3-го по 4-й км и 1,9 км на участке с 5-го по 7-й км. Также организация установила здесь новые дорожные знаки, укрепила обочины асфальтогранулятом, нанесла разметку.

«В посёлке Юг у нас проживает около трёх тысяч человек, в дачный период их становится ещё больше. Движение по дороге достаточно интенсивное — тут ездят автобусы, молоковозы, грузовой транспорт. Мы надеемся, что проведённый ремонт позволит эксплуатировать дорогу долго, учитывая применение асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу», — объясняет начальник управления благоустройством Пермского района Андрей Бояршинов.

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, состав ГОСТ ЩМА-16, который был использован для ремонта, устойчив к образованию на дороге колейности. Смесь начали применять в прошлом году, в 2021 году перечень объектов с применением нового ГОСТа расширился — к региональным трассам добавились местные дороги. Такой асфальт, помимо дороги Кояново — Юг, уложен на уже готовых участках дорог Култаево — Нижние Муллы, р. Пыж — Ванюки.

При приёмке работ комиссия в составе замминистра транспорта Прикамья Павла Румянцева, представителей администрации Пермского района и общественников измерила длину каждого участка курвиметром, замерила ширину проезжей части и обочин. В ходе осмотра был выявлен один недочёт — непролитые стыки между новым и старым асфальтом. Подрядчик исправит его в ближайшие сроки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Добавим, дорога Кояново — Юг — это уже третий объект, отремонтированный в текущем году в Пермском районе по нацпроекту. В целом до конца дорожного сезона к нормативу здесь приведут семь участков протяжённостью более 16 км.

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