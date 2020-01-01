Начальник отдела управления ФСИН по Пермскому краю обвинён во взятках В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Чусовской городской суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела оперативного управления ГУФСИН России по Пермскому краю прокуратурой Прикамья утверждено обвинительное заключение. Госслужащий обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установило следствие, обвиняемый с января 2016 года по октябрь 2017 года получал за общее покровительство заключённых денежные средства в виде взяток на общую сумму более 86 тыс. руб.

В частности, экс-сотрудник за вознаграждение покрывал осуждённых, нарушающих режим в ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, и мер по пресечению и выявлению нарушений не принимал.

В ближайшее время уголовное дело направят в Чусовской городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.





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