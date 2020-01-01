Олеся Максименко В Перми начали строительство двух общежитий на 100 человек для ПНИПУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство общежития ПНИПУ

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

На территории студгородка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в правобережной части Перми подрядная организация начала строительство двух корпусов общежития. Завершить работы планируется уже в 2022 году. В новых зданиях будут жить порядка 100 человек —студенты, а также преподаватели университета. Объекты возводятся в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между Пермским краем и компанией «ЛУКОЙЛ».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал необходимость создания в регионе удобных и комфортных условий для студентов. «Наша задача — совместно с вузами и при участии предприятий региона сделать так, чтобы ребята хотели получать образование в Прикамье, а затем оставались у нас работать и жить», — отметил Дмитрий Махонин.

Два новых четырёхэтажных здания на 49 проживающих каждое будут органично вписаны в архитектурный облик студенческого городка. Двухместные комнаты общежитий оборудуют беспроводным интернетом, системами голосового или мобильного управления, приборами и оргтехникой, а также кондиционерами. В каждой комнате будут предусмотрены санузел и душевая. В кухнях-столовых установят современную бытовую технику, а на первом этаже разместят отдельное помещение для занятий. Оба корпуса оснастят интеллектуальными системами безопасности с распознаванием лиц.

Кроме того, при поддержке нефтяников сейчас продолжается ремонт ещё одного этажа общежития ПНИПУ в Индустриальном районе Перми.

Как отметил ректор университета Анатолий Ташкинов, сотрудничество «лукойловцев» и вуза не ограничивается социальными проектами. Так, студенты с младших курсов проходят практику на нефтегазодобывающем производстве, а научные сотрудники вуза участвуют в разработке и реализации новых технологий, внедряемых на предприятии.

Напомним, в марте компания «ЛУКОЙЛ» и главы 25 муниципальных образований Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве на 2021 год. Компания намерена инвестировать в социально значимые объекты в территориях присутствия. Например, в столице региона нефтяники поддержат значимый проект в сфере культуры — возведение новой сцены ТЮЗа.

Справка

ПАО «ЛУКОЙЛ» — один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Пермского края. Также компания в рамках промкооперации обеспечивает заказами малый и средний бизнес региона и является одним из самых крупных социальных партнёров Прикамья. За 10 лет «ЛУКОЙЛ» вложил в социнфраструктуру края 16,5 млрд руб.

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