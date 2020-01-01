Мария Сыропятова На месте Sister’s bar открылось новое кафе Арт-пространство Kvartira меняет формат Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В тестовом режиме начало работу новое кафе Kvartira terrace-BBQ на месте Sister’s bar (ул. Ленина, 54а). Об этом «Новому компаньону» рассказала управляющая заведением Ксения Полякова.

Ранее в течение шести лет на этом месте находился Sister’s bar, в 2019 году основавшие его сёстры Алевтина и Ксения Тютиковы закрыли заведение. Затем в течение полутора лет место пустовало, в начале 2021 года новые владельцы отрыли здесь арт-пространство Kvartira. Студию использовали для фотосессий, вечеринок и проведения свадеб. Теперь, по словам Ксении Поляковой, принято решение вернуть этому месту формат кафе.

«Теперь у нас есть свои кухня и бар, — отмечает Ксения Полякова. — Но по-прежнему можно прийти и снять только зал. Уже заполнили его с кухней необходимым оборудованием и мебелью. Продолжаем украшать и зал, и террасу. В основе меню — блюда, приготовленные на гриле: мясо и морепродукты, овощи и рыба. Приготовленные на углях блюда будут дополнены напитками, закусками и салатами».

На летней террасе могут разместиться до 25 человек, и в зале — ещё до 30.

Напомним, что к маю 2021 года оборот кафе и ресторанов в Пермском крае вернулся на допандемийный уровень. Если за первые пять месяцев 2019 года оборот индустрии общественного питания составлял 10,1 млрд руб., то за аналогичный период текущего года — 10 млрд руб.

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