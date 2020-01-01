Олеся Максименко Новые случаи коронавируса выявлены в 25 муниципалитетах Прикамья Общее количество заражённых в регионе приближается к отметке в 63,8 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заразились 198 пермяков, 28 жителей Пермского муниципального района и 19 жителей Березников.

Ещё 15 случаев выявлено в Соликамском городском округе, по 11 заболевших — в Красновишерском и Краснокамском городских округах, девять — в Чайковском, восемь — в Лысьве, по шесть — в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Ординском муниципальном районе, Добрянском и Октябрьском городских округах.

Кроме того, в Очёрском и Чусовском городских округах зафиксировано по четыре случая заражения, в Осинском и Суксунском городских округах — по три, в Верещагинском городском округе, Бардымском и Еловском муниципальных округах — по два, в ЗАТО «Звёздный», Горнозаводском и Нытвенском городских округах, Кудымкарском и Куединском муниципальных округах — по одному.

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