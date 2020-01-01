Елена Бардукова Жёсткость мер по внедрению ограничений и вакцинации в Прикамье — ниже средней Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг регионов за июнь 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фонд «Петербургская политика» оценил устойчивость регионов и степень жёсткости принятых в них мер по внедрению карантинных ограничений и вакцинации.

Так, в аналитической записке к классификации регионов по степени жёсткости мер сказано, что в июне основная ответственность легла на власти субъектов РФ и частично была поделена между губернаторским корпусом и территориальными подразделениями Роспотребнадзора, которые «в ряде субъектов Федерации выступали номинальными инициаторами введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан».

При этом аналитики фонда выделили пять степеней жёсткости мер: от категоричных, как в Москве, Московской, Нижегородской, Ивановской областях и ряде других регионов, до низкой степени жёсткости. Пермский край вошёл в число регионов со степенью жёсткости ниже средней.

В рейтинге упоминается о том, что 30 июня губернатор Дмитрий Махонин заявил об отсутствии предпосылок для обязательной вакцинации, об окончании резервов вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» и обязательной вакцинации сотрудников Пермского государственного национально-исследовательского университета. Также указано, что количество привитых первой дозой вакцины в регионе составляет 13,73% населения, по этому показателю Пермский край занимает 72-е место в РФ.

В целом Прикамье вошло в рейтинг регионов со средней устойчивостью. Причём Пермский край улучшил свои позиции по сравнению с маем на 0,1 балла — до 6,9 балла.

Среди главных позитивных событий эксперты отметили:

— подписание соглашения между правительством Пермского края, международным аэропортом Пермь и авиакомпанией Red Wings;

— заключение делегацией Пермского края на ПМЭФ 13 соглашений по ключевым вопросам развития Прикамья и его экономического потенциала;

— включение Дмитрия Махонина во главе списка «Единой России» на выборах депутатов Госдумы РФ.

В числе негативных событий — принудительное помещение в краевую психиатрическую больницу по ходатайству следователя члена КПРФ из города Чайковского Андрея Новосёлова, возбуждение уголовного дела в отношении активиста Ильхама Велиева и отставка руководителя агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерины Макаренко.





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