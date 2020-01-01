Олеся Максименко Аналитики назвали лидера по скорости мобильного интернета в России и в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета компания Ookla опубликовала сегодня результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. Согласно представленным данным, «МегаФон» показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

Средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных — 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 33,19 Мбит/с, в Перми — 32,37 Мбит/c. Это лучший показатель по интернет-данным.

Такие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объёма.

Сами аналитики пояснили, что методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам. С января по июнь 2021 года проведено более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России. Ookla также проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов.

В пресс-службе «МегаФона» рассказали, что в первом полугодии 2021 года компания действительно развивала сеть ускоренными темпами. За это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Так, только в Прикамье с начала года связисты модернизировали свыше 40 базовых станций в 22 районах края. Благодаря масштабной стройке скоростной 4G-интернет и новое качество связи появились в деревнях, посёлках и сёлах края от Чернушинского городского округа до посёлка Гайны. Суммарно более 90 тыс. жителей Пермского края получили возможность в 10 раз быстрее загружать данные в интернете. В Перми в этом году инженеры «МегаФона» также провели модернизацию базовых станций, увеличили ёмкость и пропускную способность сети от Закамска до Голованово. По данным исследователей Ookla, в регионе скорость скачивания у «МегаФона» достигает 28,96 Мбит/c.

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