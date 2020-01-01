Анна Брюханова Пропуска в образовательные учреждения начнут оформлять по карте жителя Пермского края Тестирование проекта намечено на третий квартал 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края обсудили перевод региональных и муниципальных услуг в электронную форму. Сейчас только 40% услуг региональных и муниципальных органов власти оказываются в электронном виде. К концу года объём услуг, оказываемых электронно, планируется увеличить в два раза, заявил губернатор края Дмитрий Махонин.

Отдельно разрабатывается карта жителя Пермского края. По словам главы региона, владельцы карт получат доступ к различным социальным выплатам и льготам, также по карте можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки в торговых и аптечных сетях.

И. о. министра информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских добавил, что по карте жители региона смогут оформить пропуск в образовательные учреждения. Тестировать проект будут в третьем квартале 2021 года.

По данным министерства связи и информационного развития Пермского края, пользователями электронных услуг являются более 2,4 млн жителей региона, из них 1,4 млн подтвердили свои учеёные записи, что позволяет им пользоваться электронными услугами в полной мере.

Сейчас в регионе можно получить 330 региональных и муниципальных услуг, из которых 134 доступны в цифровом формате.

Портал «Госуслуги» будет являться единой точкой подачи заявлений на предоставление социально значимых услуг во всех регионах России. К социально значимым услугам относят назначение пособия на ребёнка из малообеспеченных семей, приём на обучение по программам общего образования, назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, запись в кружки и секции и другие.

Перевод в цифровой формат услуг, не вошедших в перечень социально значимых, будет реализовываться посредством портала «Услуги и сервисы Пермского края». Региональный портал был запущен в конце 2019 года, сейчас жителям региона доступны 213 сервисов и возможность подать заявление на предоставление муниципальных и региональных услуг. Среди них — подача документов на лицензирование медицинской деятельности и деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, получение компенсации за проезд на лечение за пределами Пермского края, регистрация самоходной техники, получение архивной справки, подача заявлений в 1 класс и другие.

Как сообщает ВЕТТА, планируется, что до конца 2021 года на портале появятся ещё 28 услуг, в том числе подача в цифровой форме заявления на аренду муниципального имущества (без торгов), получение информации об объектах учёта из реестра муниципального имущества и государственной собственности Пермского края.

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