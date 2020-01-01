Олеся Максименко ВТБ выдал первую в Пермском крае семейную ипотеку на новых условиях Поделиться Поделиться Твитнуть

Банк ВТБ

Банк ВТБ провёл первую в регионе сделку по обновлённой программе ипотеки с государственной поддержкой для семей с детьми. Кредит сроком на 30 лет клиенты получили для приобретения строящейся 3-комнатной квартиры в Перми от ГК «Девелопмент-Юг».

Сумма кредита составила 1,5 млн руб. Напомним, что ВТБ первым из банков в конце июня начал принимать заявки по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Теперь приобрести недвижимость по этой программе смогут и семьи с одним ребёнком, как это и произошло в рамках первой сделки в Прикамье. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составляет 5%.

Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребёнок. Ранее её условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жильё, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

Управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников:

— В Прикамье максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 6 млн руб. Льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идёт о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика. Первый взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, срок кредита — до 30 лет.

Источник: пресс-служба ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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