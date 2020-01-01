Олеся Максименко В ближайшие дни пермяков вновь ожидают отключения холодной воды На сетях будут проводиться планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

9, 10 и 12 июля около 50 домов в Ленинском, Свердловском и Мотовилихинском районах Перми останутся без холодного водоснабжения. Компания «Новогор-Прикамье» будет проводить на сетях планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы, передаёт «Рифей-Пермь».

Так, 9 июля, в пятницу, с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет в некоторых домах на улицах Аксайской, Домостроительной, Верхоянской и Цимлянской, с 10:00 до 19:00 — на улицах Индустриализации, Лебедева, Уральской, Хрустальной и Циолковского.

10 июля, в субботу, холодное водоснабжение будет отключено с 09:00 до 19:30 в домах на улицах Ижевской и Полазненской, с 10:00 до 14:00 — на Комсомольском проспекте и ул. Луначарского.

12 июля, в понедельник, отключения коснутся жителей домов на улицах Ветлужской, Генерала Наумова, Дошкольной, Красноборской, Путейской, Славгородской, Сортировочной, Стрелочников и Электровозной. Здесь холодной воды не будет с с 9:00 до 19:30.

Полный список адресов размещён на сайте ресурсоснабжающей организации. На период отключений пермяков просят сделать необходимые запасы воды заранее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.