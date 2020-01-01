Елена Синица Четыре депутата краевого парламента вошли в ТОП-100 самых богатых госслужащих по итогам 2020 года Из них наибольший доход задекларировал Николай Благов Поделиться Поделиться Твитнуть

Николай Благов

Архив ИД «Компаньон»

По итогам 2020 года четыре депутата краевого Заксобрания вошли в ТОП-100 госслужащих с самыми высокими доходами. Об этом сообщает Forbes.

Так, 21-ю строчку рейтинга занял Николай Благов. Суммарный доход его семьи составил 641,43 млн руб., а личный — 626,86 млн руб. В его собственности указано 73 объекта недвижимости.





С 2016 по 2018 годы он был гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».





На 62-м месте расположился Алексей Петров, задекларировавший 93,23 млн руб. личного дохода и 222,19 млн руб. общего семейного. При этом, в его владении 38 объектов недвижимости.





По информации Forbes, Петрову принадлежит предприятие «Петровский мясной дом», сеть магазинов «Петровский. Наши продукты», сыроваренный цех, несколько кафе и ресторанов.





Дмитрий Осипов занял 69-е место. Его личный доход составил 209,49 млн руб., а общий доход семьи — 210,74 млн руб. В собственности депутата числится 13 объектов недвижимости.





С января 2021 года занимает должность гендиректора «ВСМПО-Ависма».





На 87-м месте Олег Третьяков с личным доходом 183,42 млн руб. и с общим семейным — 184,07 млн руб. В собственности депутата — 21 объект недвижимости.





С марта 2015 года он является гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», представителем президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.





Для составления рейтинга Forbes изучил декларации более 250 ведомств и структур органов власти.





В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.

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