Елена Синица
Четыре депутата краевого парламента вошли в ТОП-100 самых богатых госслужащих по итогам 2020 года
Из них наибольший доход задекларировал Николай Благов
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По итогам 2020 года четыре депутата краевого Заксобрания вошли в ТОП-100 госслужащих с самыми высокими доходами. Об этом сообщает Forbes.
Так, 21-ю строчку рейтинга занял Николай Благов. Суммарный доход его семьи составил 641,43 млн руб., а личный — 626,86 млн руб. В его собственности указано 73 объекта недвижимости.
С 2016 по 2018 годы он был гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
На 62-м месте расположился Алексей Петров, задекларировавший 93,23 млн руб. личного дохода и 222,19 млн руб. общего семейного. При этом, в его владении 38 объектов недвижимости.
По информации Forbes, Петрову принадлежит предприятие «Петровский мясной дом», сеть магазинов «Петровский. Наши продукты», сыроваренный цех, несколько кафе и ресторанов.
Дмитрий Осипов занял 69-е место. Его личный доход составил 209,49 млн руб., а общий доход семьи — 210,74 млн руб. В собственности депутата числится 13 объектов недвижимости.
С января 2021 года занимает должность гендиректора «ВСМПО-Ависма».
На 87-м месте Олег Третьяков с личным доходом 183,42 млн руб. и с общим семейным — 184,07 млн руб. В собственности депутата — 21 объект недвижимости.
С марта 2015 года он является гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», представителем президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Для составления рейтинга Forbes изучил декларации более 250 ведомств и структур органов власти.
В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.
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