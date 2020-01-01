Олеся Максименко Пермский университет вошёл в топ-15 вузов по уровню зарплат выпускников юрфака Молодые юристы получают по 80 тыс. в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рейтинге российских вузов 2021 года по уровню зарплат занятых в юридической сфере выпускников, представленном сервисом SuperJob, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) занял 9-ю строчку.

При составлении рейтинга учитывался уровень зарплат специалистов, окончивших вузы в 2015–2020 годах. В Перми молодые юристы получают по 80 тыс. руб. в месяц — за год этот показатель вырос на 5 тыс. руб.

Также исследователи выяснили, что остаются в регионе и продолжают здесь работать после окончания ПГНИУ лишь 67% выпускников.

Первое место в рейтинге занял МГИМО, выпускники которого зарабатывают в среднем 125 тыс. руб. «Серебро» досталось МГУ им. М. В. Ломоносова со средним заработком выпускников в 120 тыс. руб., «бронза» — Санкт-Петербургскому государственному университету: молодые юристы из этого вуза получают по 115 тыс. руб. в месяц.





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