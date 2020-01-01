Олеся Максименко Группа компаний ПЗСП начинает продажу квартир в Свердловском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь, ул. Яблочкова, 3

пресс-служба АО «ПЗСП»

8 июля начинается продажа квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП на ул. Яблочкова, 3. На старте продаж застройщик установил привлекательные цены за квадратный метр.

Всего в новом семнадцатиэтажном доме на ул. Яблочкова, 3 предлагается 528 квартир с широким выбором планировок. Среди них нет маленьких квартир-студий, преобладают популярные сегодня двухкомнатные евроформаты. Также широко представлены функциональные однокомнатные, для больших семей есть трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры. Все квартиры продаются с чистовой отделкой, что выгодно отличает дом от прочих строящихся объектов в микрорайоне Краснова.

Отделка от ПЗСП включает современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, всю необходимую сантехнику, керамическую плитку на полу в санузле и ванной комнате, облицовку стен над ванной. Качественная отделка позволит жителям новостройки существенно сэкономить на стоимости квартиры и заехать в новый дом намного раньше.

Проектом дома предусмотрены входы в подъезд с уровня земли для комфорта пожилых людей и мам с детьми, большие парадные, два лифта. В каждой квартире есть шкаф-купе или гардеробная для удобного хранения вещей. Для безопасности жителей застройщик устанавливает современный видеодомофон и камеры видеонаблюдения во дворе, холлах и лифтах дома.

Новый дом расположен в удачном месте, в шаговой доступности от дома — сквер Моторостроителей, торговые центры «Шоколад» и «Евразия», общеобразовательные школы №14, №60, детский сад №417, городские клинические больницы №6 и №13, остановка общественного транспорта «Яблочкова». Кроме того, чтобы обеспечить будущих жителей дома необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, на первом этаже дома застройщик запроектировал коммерческие помещения для магазинов и организаций сферы услуг.

Ознакомиться с планировками и ценами, а также забронировать понравившуюся квартиру можно на сайте https://pzsp.ru/. На сайте клиенты могут отправить заявку на ипотеку сразу в несколько банков и получить одобрение не выходя из дома.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».

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