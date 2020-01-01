Олеся Максименко В краевом Роспотребнадзоре выявлены нарушения антикоррупционного законодательства К ответственности привлечены 15 должностных лиц Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

В ходе прокурорской проверки было установлено, что не все сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю указали полные и достоверные сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год.

Так, сотрудниками было указано не всё имеющееся в собственности имущество и полученный доход. Не были представлены и данные о счетах в кредитных организациях.

Руководителю управления внесено представление, 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Для недопущения подобных нарушений в будущем приняты организационные меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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