Олеся Максименко COVID-19 распространился на 32 муниципалитета Прикамья В тройке лидеров — Пермь, Губаха и Чердынь Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 352 заболевших коронавирусом в регионе за последние сутки 107 являются жителями Перми, 33 — Губахи, 29 — Чердынского городского округа.

22 новых случая зафиксированы в Кунгуре, 19 — в Краснокамском городском округе, 18 — в Соликамском городском округе, 15 — в Карагайском муниципальном округе.

В Березниках и Пермском муниципальном районе диагностировано по 12 заболеваний, в Чайковском — 11, в Верещагинском городском округе и Кизеле — по 10, в Кишертском муниципальном округе — восемь, в Кунгурском муниципальном районе и Оханском городском округе — по шесть.

Пятеро заболевших являются жителями Очёрского городского округа, по четыре заболевших — в Гремячинском и Суксунском городских округах, три — в Кудымкаре.

По двое инфицированных — в Добрянском и Красновишерском городских округах, Гайнском, Ординском и Юсьвинском муниципальных округа; по одному — в Нытвенском, Осинском и Чусовском городских округах, Косинском, Кочёвском, Кудымкарском, Сивинском и Уинском муниципальных округах.

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