Олеся Максименко На международной выставке ИННОПРОМ-2021 НПО «Искра» подписало стратегически важный документ Прошедшее накануне подписание соглашения − событие поистине историческое. За 65 лет существования НПО «Искра» это первое двухстороннее соглашение, подписанное между предприятием и Правительством региона. Поделиться Поделиться Твитнуть

Соглашение о сотрудничестве между ПАО НПО «Искра» и правительством Пермского края

НПО «Искра»

5 июля в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 правительство Пермского края в лице губернатора Дмитрия Махонина и ПАО НПО «Искра» в лице генерального директора Сергея Юрасова заключили соглашение о сотрудничестве в сфере топливно-энергетического комплекса.

Оно предполагает взаимодействие сторон в части реализации мероприятий по импортозамещению и технологическому развитию в областях промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов, обмен лучшими практиками в области менеджмента. Кроме того, утверждена дорожная карта по взаимодействию предприятия с промышленным комплексом региона, сообщает пресс-служба ПАО НПО «Искра».

«НПО «Искра» является предприятием, которое сейчас поднимается на новые рубежи по объёмам производства, и нам нужна очень сильная кооперация. Прежде всего, мы ориентируемся на предприятия региона, потому что это более эффективно, в том числе и благодаря поддержке правительства Пермского края. Поэтому наша задача — выйти на новый уровень взаимоотношений по промкооперации с предприятиями края», ― отметил генеральный директор ПАО НПО «Искра» Сергей Юрасов.

Подписанное соглашение и дорожная карта предполагают мероприятия различной направленности, нацеленные на более тесное взаимодействие НПО и предприятий края. В том числе представители «Искры» будут участвовать в создании совместных разработок с другими компаниями. Также предусмотрен обмен между предприятиями региона лучшими практиками, совместная деятельность в импортозамещении и т. д.

«С нашими предприятиями НПО «Искра» уже работает, например, с «Мотовилихинскими заводами». Мы поддерживаем подобное взаимодействие внутри региона: это позволяет предприятиям снижать затраты за счёт логистики, выстраивать производство более эффективно, сокращая сроки доставки, отчего выигрывают все без исключения участники процесса. Соглашение и дорожная карта, подписанные сегодня, — очередной шаг в развитии промкооперации внутри Прикамья», ― подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Правительство Пермского края со своей стороны будет оказывать предприятиям всестороннюю поддержку в достижении общих целей.

Арсений Лобанов, заместитель генерального директора — директор по продажам ПАО НПО «Искра»:

— Наша стратегия направлена на то, чтобы мы были известны не только в рамках нашей страны, но и на внешних рынках, — поэтому сейчас реализуется ряд серьёзных маркетинговых мероприятий, которые позволят нам выполнить эту задачу.

В ближайших планах предприятия — встреча иностранной делегации на Пермской земле.

Справка

ПАО НПО «Искра» — российский производитель продукции топливно- энергетического комплекса: газоперекачивающих агрегатов, центробежных компрессоров, газотурбинных электростанций и компрессорных установок для нефтегазовой промышленности, а также ракетно-космической техники. Предприятие основано 26 декабря 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники, сейчас является научно-производственным объединением. Производственное объединение участвует во всех важнейших отечественных и мировых энергетических проектах: в освоении Южно-Русского месторождения, в газовом проекте «Роспан», строительстве Амурского газоперерабатывающего завода и газопровода «Сила Сибири».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.