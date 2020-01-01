Анна Брюханова Микрорайон ДКЖ в Перми может стать Черняевским С предложением выступил губернатор Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект жилой застройки района ДКЖ с реконструированными улицами. Фото: предоставлено администрацией Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства предложил переименовать микрорайон ДКЖ (ДК железнодорожников) в Перми. По его словам, территорию с таким названием будет сложно развивать.

«Как корабль назовёшь, так он и поплывет», — отметил глава региона.

Новое название микрорайона он предложил выбрать с учётом мнения жителей Перми. Губернатор попросил подключиться к работе мэра Алексея Дёмкина.

«Концептуально название должно быть красивым и связано с историческими событиями города, его точками или видами», — заявил Дмитрий Махонин. В качестве варианта он предложил рассмотреть название «Черняевский микрорайон».

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