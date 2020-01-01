В Прикамье 110 выпускников сдали экзамены на максимальный балл Два школьника набрали 100 баллов по двум предметам Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае подвели итоги основного периода сдачи ЕГЭ. На максимальный балл единые госэкзамены сдали 110 выпускников, из них двое набрали 100 баллов по двум предметам, об этом сообщили в министерстве образования и науки края.

Мультистобалльниками стали пермские ученики школы №146 и лицея №10.

Как отметили в ведомстве, средние тестовые баллы по предметам в регионе превысили предварительные всероссийские показатели: по профильной математике — на 7 баллов, по географии — на 9 баллов, по химии — на 5 баллов. По литературе и английскому языку средний балл сохранился на уровне России.

ЕГЭ-2021 в основной период сдали более 13,7 тыс. жителей Прикамья, из них 12,3 тыс. — выпускники текущего года. Самым массовым оказался экзамен по русскому языку — более 10,3 тыс. участников. На втором месте — профильная математика, её писали 6,6 тыс. человек.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.