Олеся Максименко Самую высокую зарплату в Перми готовы платить веб-разработчику «1С» Соискатель может получать от 120 до 140 тыс. руб. в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

По данным сервиса SuperJob, самой высокооплачиваемой профессией июля в Перми является веб-разработчик «1С» Битрикс — работодатель готов платить ему от 120 до 140 тыс. руб. в месяц.

На чуть меньшую зарплату — от 100 тыс. до 120 тыс. руб. — может претендовать старший программист «1С». Также в тройке лидеров — должность инженера-программиста второй категории с заработной платой от 75 тыс. руб.

Кроме того, в рейтинг самых высокооплачиваемых профессий июля в Перми вошли ведущий специалист отдела продаж (от 60 тыс. руб.) и директор магазина в сетевом ритейле (от 52 тыс. руб.).

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