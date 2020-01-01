Минтербез: Взрывных устройств в пермских торговых центрах не обнаружено Около 18 часов в ТЦ Перми начали поступать сигналы о минировании Поделиться Поделиться Твитнуть

Правоохранительные органы в Перми закончили проверку анонимных сообщений о минировании трёх торговых центров: «Алмаз», «Гудвин» и «Бизнес Галерея». Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. Взрывных устройств не обнаружено.

Все сигналы о возможном минировании зданий поступили в министерство около 18 часов. На время проверки помещений посетителей торговых центров эвакуировали. Пострадавших нет.

Около 20 часов пришла информация о том, что проверки закончены, опасные предметы в ТЦ не обнаружены.

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