Олеся Максименко Проект достройки проблемного ЖК в Култаево разработает ООО «ПрофПроект» Дома планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Култаево

skyscrapercity.com

Фонд защиты прав дольщиков Прикамья (Регфонд) заключил контракт с ООО «ПрофПроект». Компания-подрядчик выполнит проектно-изыскательские работы по долгостроям на ул. Кедровой, 18 и 20 в селе Култаево.

Стоимость контракта — 5,49 млн руб. В перечень работ входят проведение обследования технического состояния дома, проведение изысканий, разработка проекта, прохождение госэкспертизы. По условиям контракта все работы должны быть выполнены в течение восьми месяцев.

Конкурс на достройку проблемных домов будет объявлен после получения положительного заключения госэкспертизы на проект. В эксплуатацию жилой комплекс планируется ввести в 2023 году.

Напомним, в 2018 году в отношении застройщика двух шестиэтажных домов на ул. Кедровой в Култаево — компании ООО «Ладный дом Урал» — была введена процедура конкурсного производства. Передаче дольщикам подлежат 99 квартир.







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