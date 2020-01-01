Олеся Максименко Алексей Дёмкин ответит на вопросы пермяков в прямом эфире в социальных сетях Прямая линия с главой города пройдёт 14 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Администрация Перми

В среду, 14 июля, в 19:00 мэр Перми Алексей Дёмкин пообщается с жителями краевой столицы в прямом эфире на своей странице в «ВКонтакте».

Свои вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях под соответствующим постом или в личных сообщениях.

Среди вопросов, которые уже поступили Алексею Дёмкину, о благоустройстве города, о судьбе стадиона «Молот», ремонте дорог, организации велодорожек и т. д.

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