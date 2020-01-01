Олеся Максименко «МегаФон» оградит водителей Прикамья от «ям» связи Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Третий по величине город Пермского края Соликамск и самый северный муниципалитет северо-восточной части края Красновишерск в этом году соединят ковровым 4G-покрытием. Телеком-инженеры «МегаФона» обеспечат надёжным мобильным сигналом автодорогу Соликамск — Красновишерск общей протяжённостью более 90 км. Такую задачу связистам поручило министерство информационного развития и связи Пермского края.

По статистике оператора, за последний год пермяки стали больше времени проводить в пути — на дорогах регионального и межмуниципального значения. Пандемия также повлияла на увеличение внутренней миграции пермских абонентов между населёнными пунктами региона. По данным обезличенного анализа с базовых станций «МегаФона», на главных транспортных артериях региона голосовой трафик абонентов вырос на четверть и на 30% увеличилась продолжительность интернет-сессий пассажиров.

Чтобы уже в этом году обеспечить автомобилистам и пассажирам надёжный сигнал и скоростной интернет в направлении Соликамск — Красновишерск, техническая служба «МегаФона» начала масштабные работы по развитию сети. В рамках государственного контракта оператор модернизирует базовые станции в Красновишерске и деревне Кузнецово, а также построит новые объекты связи 4G в населённых пунктах Татарское и Нижняя Язьва. Согласно обязательствам контракта скорость передачи данных в 4G-сети «МегаФона» на трассе составит не менее 30 Мбит/c.

«Быть на связи крайне важно, особенно в дороге. Это и навигация, и помощь в чрезвычайной ситуации, и возможность предупредить родных о приезде. Но зачастую удалённость территорий, особенности географического расположения и рельефа местности существенно осложняют развитие телеком-инфраструктуры вдоль дорог, требуя существенных инвестиций. Благодаря инициативе региональных властей мы сможем обеспечить и автомобилистам, и пассажирам надёжную связь и скоростной интернет на каждом километре трассы», — рассказал Илья Головнин, директор «МегаФона» в Пермском крае.

Успешность установления голосовых соединений и доступность сети оператора на автодороге Соликамск — Красновишерск составит не менее 98%.

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