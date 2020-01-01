Олеся Максименко «Пермэнергосбыт» предлагает компаниям ЖКХ бесплатно попробовать свой биллинг Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 июля ПАО «Пермэнергосбыт» запустило новую акцию для компаний ЖКХ — месяц бесплатного биллинга. Все участники акции смогут на безвозмездной основе протестировать качество работы расчётного центра компании и, в случае если их устроят результаты теста, заключить долгосрочный договор на обслуживание.

«Практический опыт — лучший аргумент при выборе расчётного центра. Поэтому мы предлагаем потенциальным клиентам бесплатно оценить преимущества работы с расчётным центром «Пермэнергосбыт». Участникам акции доступны те же «опции», которыми пользуются наши постоянные партнёры: проведение расчётов и выставление счетов, сбор дебиторской задолженности, работа с неплательщиками и ряд других операций. Уверен, что многие участники акции в будущем станут надёжными партнёрами нашего расчётного центра», — говорит генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков.

Расчётный центр (РЦ) «Пермэнергосбыт» — один из ключевых участников регионального рынка расчётов ЖКХ. Сегодня у компании более 250 партнёров в 40 территориях Пермского края, среди которых — ресурсоснабжающие организации (водоканалы, теплосбытовые компании), управляющие компании, ТСЖ, администрации муниципалитетов. На расчётах находятся порядка 550 тыс. клиентских лицевых счетов. Собираемость платежей в среднем достигает 97–98% от объёма начислений. Главным преимуществом РЦ «Пермэнергосбыт» является предоставление всего комплекса биллинговых услуг — от расчётов и выставления квитанций до применения широкого спектра инструментов по снижению дебиторской задолженности, включения расчётов компаний-партнёров в одну квитанцию с начислениями по электроэнергии.

Для участия в акции необходимо:

— направить заявку в расчётный центр «Пермэнергосбыт»;

— заключить договор на обслуживание;

— обменяться необходимой информацией со специалистами «Пермэнергосбыта».

Подробнее узнать обо всех преимуществах работы с расчётным центром «Пермэнергосбыт» и сделать заявку на участие в акции вы можете, перейдя по ссылке.

Акция продлится до 1 августа.

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