В Чусовом прокуратура выявила нарушения при предоставлении депутатами сведений о доходах Председателю думы внесено представление Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники прокуратуры Чусового Пермского края проверили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные депутатами думы Чусовского округа, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что депутаты представительного органа не всё указали о размере своего дохода, имеющемся движимом и недвижимом имуществе, также был скрыт доход, полученный от работы по совместительству.

По итогам прокурорской проверки председателю думы Чусовского городского округа внесено представление. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.





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