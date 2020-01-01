Анна Брюханова Погрузка на железной дороге в Пермском крае за полгода выросла на 9,6% Показатель увеличился до 24,2 млн т Поделиться Поделиться Твитнуть

За шесть месяцев 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 24,2 млн т, что на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

С января по июнь 2021 года по железнодорожной сети Пермского края отправили 8,8 млн т химических и минеральных удобрений (прирост составил 14,4% к аналогичному периоду 2020 года), 5,3 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (объём увеличился в 1,3 раза), химикатов и соды — 1,3 млн т (+0,8%), кокса — 894 тыс. т (+18%), цемента — 633,2 тыс. т (рост в 1,2 раза), лесных грузов — 454,1 тыс. т (+5,6%), лома чёрных металлов — 302,4 тыс. т (рост в 1,4 раза), и чёрных металлов – 160,4 тыс. т (рост в 1,6 раза).

Снизился объём погрузки нефти и нефтепродуктов — 3,9 млн т (-16,3%), строительных грузов — 1,5 млн т (-12,3%), руды железной и марганцевой — 70,2 тыс. т (снижение в 1,5 раза).

Вагоны-минераловозы

РЖД

Всего за шесть месяцев 2021 года на Свердловской железной дороге погружено 73,4 млн т (+5,4% к уровню аналогичного периода 2020 года).





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