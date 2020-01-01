В МЧС предупредили о дождевых паводках в Пермском крае с 5 по 7 июля Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в лес и сплавов по рекам Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В краевом управлении МЧС выпустили предупреждение о дождевых паводках в регионе. Они могут сформироваться на отдельных реках из-за прошедших ливней. Об этом сообщает ВЕТТА.

Спасатели рекомендуют в течение нескольких дней воздержаться от походов на рыбалку и охоту, сплавов по рекам.

Напомним, в воскресенье, 4 июля, в некоторых территориях Прикамья выпала месячная норма осадков, в Перми — 72%.

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