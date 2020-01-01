Мария Сыропятова Росавиация выдала допуски на рейсы из Перми в Барселону, Пальма-де-Майорку и Варадеро Две авиакомпании также получили допуски на авиаперелёты в Азербайджан и Египет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпании получили допуски на авиаперелёты из Перми в Барселону (Испания), Пальма-де-Майорку (Испания), Варадеро (Куба), Каир (Египет), Гянджу (Айзербайджан) и Баку (Айзербайджан). Приказ Росавиации был подписан 5 июля 2021 года.

Авиакомпания «Азур Эйр» получила допуск на рейсы своих самолётов по два раза в неделю из Перми в испанские Барселону и Пальма-де-Майорку.

Авиакомпания Royal Flight сможет летать два раза в неделю, а авиакомпания «Икар» семь раз в неделю в кубинский город Варадеро.

В «Северном ветре» получили одобрение прямых перелётов из Перми в Каир семь раз в неделю.

Две авиакомпании получили допуск на авиаперелёты из Перми в Баку (Айзербайджан): «Сибирь» — на три рейса в неделю, а «Северный ветер» — на семь рейсов в неделю.

«Сибирь» также получила допуски на три авиаперелёта в неделю из Перми в азербайджанский город Гянджу.

В расписании пермского аэропорта пока есть только рейсы в Баку — их раз в неделю осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Напомним, в начале июня авиакомпании «Северный ветер» было выдано разрешение на перелёты по маршруту Пермь — Варна (Болгария) семь раз в неделю.

Royal Flight — на два рейса в неделю в Ираклион (Греция) и на столько же в Барселону.

Также разрешение на перелёты по маршруту Пермь — Барселона получила авиакомпания «Сибирь».

В расписании пермского аэропорта ни один из этих рейсов пока не появился.

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