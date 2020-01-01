В Пермском крае обсудят проекты по адаптации к климатическим изменениям Эксперты и предприниматели в области экологии соберутся в Пермской летней школе Поделиться Поделиться Твитнуть

Организаторы международных летних и зимних школ по финансовым рынкам и технологиям 26–29 июля впервые проведут Пермскую летнюю школу, посвящённую климатическим изменениям и проектам по адаптации к ним.

Perm Summer School 2021: Climate, impact, blockchains пройдёт на базе «Белый берег» в посёлке Шемети Добрянского района и соберёт экспертов, исследователей и предпринимателей в области экологии, финансов и технологий.

Пермяки Сергей Ивлиев и Елена Меченкова, сооснователи европейского impact tech стартапа Vlinder, подготовили программу, которая позволит комплексно познакомиться с международной и российской «углеродной повесткой»: от регулирования выбросов СО2, карбоновых кредитов и рынков как механизмов решения климатических проблем до проектов по лесовосстановлению по всему миру и стратегий компаний в области устойчивого развития и минимизации углеродного следа.

Преподавателями школы станут директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов, глобальный CSR-менеджер Gartner Елена Энджелл, профессор SkolTech Мария Пукальчик, основатель телеграм-канала ProClimate Владимир Голубятников, заместитель директора Центра космических технологий и услуг Александр Кедров.

«Для европейских государств и бизнеса вопросы экологии — это не привлекательная тема для газетного заголовка и не благотворительность, а инвестиции. Сведение к минимуму воздействия на окружающую среду — новый международный экономический стандарт. Компании переходят на возобновляемые источники энергии, экологично утилизируют отходы, считают выбросы СО2 и компенсируют то, что не может быть уменьшено. Ещё год назад, когда мы начинали наш проект в Австрии, в России не было «углеродной повестки», а сегодня она — на ПМЭФ и первых полосах главных СМИ. О важности этих перемен и их причинах мы и поговорим на нашей летней школе», — говорят организаторы.

Число участников ограничено. Регистрация — на сайте школы. Для частников будет организован трансфер из Перми до места проведения летней школы. Рабочий язык — русский.

В программе также запланирован вебинар Каспера Куппермана, основателя и генерального директора The Green Branch, о реализации проекта по лесовосстановлению в Бразилии. Лекция пройдёт на английском языке и будет открыта для всех желающих. Дата и время уточняются, следите за информацией на сайте.





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