Анна Брюханова Спортсмены из Прикамья завоевали «серебро» и «бронзу» чемпионата ПФО по воздухоплаванию В Кунгуре разыграли Кубок Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Фестиваль «Небесная ярмарка»

организаторы мероприятия

В Кунгуре завершился фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка — 2021», в рамках которого разыграли Кубок Пермского края. В соревнованиях принимали участие пилоты из Кунгура, Уфы, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Самары. Кубок достался представителю Екатеринбурга Ивану Маевскому.

Кроме того, среди пилотов, выступающих за города Поволжья, определился чемпион округа. Им стал Эмиль Гилаев из Набережных Челнов. Второе и третье места заняли пилоты из Кунгура Андрей Вертипрахов и Николай Вальнев.

Церемония закрытия соревнований и фестиваля из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией прошла в онлайн-формате.

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