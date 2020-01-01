Олеся Максименко «Азот» — ЗА коллективный иммунитет Поделиться Поделиться Твитнуть

Первые победители лотереи, получившие подарки

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

С началом третьей волны пандемии коронавируса в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовал новый социальный проект «ЗА жизнь и здоровье». В его основе — интервью сотрудников завода, которые рассказывают о личном примере вакцинации.

В числе первых участников проекта — Александр Исаченков, главный инженер предприятия. В интервью он подчеркнул важность и необходимость формирования коллективного иммунитета. Александр Исаченков привился в числе первых на заводе, оба компонента вакцины перенёс без осложнений.

Александр Исаченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Прошлая волна коронавируса была масштабной. Много наших коллег уходили на больничный в то время, когда предприятие должно было работать. Мне приходилось много контактировать с людьми на площадке во время остановочных ремонтов, соответственно, анализ на коронавирус для меня стал привычным делом. После 19-го теста я твёрдо решил вакцинироваться. Болезнь страшна тем, что никто не знает последствий, но обезопасить себя может каждый.

Главная задача проекта — привлечь внимание работников предприятия к своему здоровью и максимально обезопасить себя и своих близких от вируса. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации руководство филиала «Азот» считает необходимым сформировать коллективный иммунитет. Единственный способ добиться этого — вакцинация. В филиале «Азот» в рамках проекта «ЗА жизнь и здоровье» для мотивации работников принято решение о проведении ежемесячной лотереи с полезными призами среди сотрудников, которые поставили два компонента вакцины.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Мне, как руководителю, важно, что среди наших сотрудников с каждым днём становится всё больше социально ответственных людей, которые делают осознанный выбор в пользу прививки, чтобы защитить своё здоровье. Сейчас, в условиях ухудшения ситуации, помимо вакцинации мы вновь усиливаем меры профилактики. В том числе работники продолжают носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, которыми «Азот» регулярно снабжает каждое подразделение.

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