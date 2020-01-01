Олеся Максименко В Прикамье на 36% выросло количество бюджетных мест на нефтегазовые направления Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском политехе за последние три года число бюджетных мест на нефтегазовые направления выросло на 36% — со 118 до 160. При этом некоммерческий набор в магистратуру увеличился в два раза. Одна из причин — практически гарантированное трудоустройство студентов уже во время учёбы.

Преподаватели отмечают возросший спрос на молодых специалистов нефтяной отрасли. «95% всех наших выпускников находят работу по своему профилю, а 100% магистрантов трудоустроены уже во время учёбы», — говорит заведующий кафедрой нефтегазовых технологий Пермского политеха Григорий Хижняк.

Один из основных работодателей выпускников — компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Как отмечают на нефтедобывающем предприятии, больше половины молодых специалистов учились или заканчивают горно-нефтяной факультет ПНИПУ.

В компании делают ставку на научный потенциал молодых нефтяников и их быструю интеграцию в рабочий процесс, поэтому студенты с младших курсов проходят практику на производстве, а одну из магистерских программ ведёт генеральный директор «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Напомним, выпускниками кафедры нефтегазовых технологий являются известные политики и топ-менеджеры ведущих российских компаний, среди которых — первый генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Николай Кобяков, главный инженер предприятия Игорь Мазеин, начальник департамента обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Хабибуллин, директор «ПермНИПИнефть» Сергей Черепанов и главный инженер «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Андрей Усенков. В ноябре кафедра отмечает 55-летие, а нефтегазовое образование на Западном Урале — 60-летие.

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