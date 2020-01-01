Анна Брюханова Ремонт в Пермском онкодиспансере обойдётся в 4,3 млн руб. Конкурс на проведение работ выиграло ООО «Девелоп-Инжиниринг» Поделиться Поделиться Твитнуть

Определён подрядчик на текущий ремонт полов в хирургическом и лечебном корпусах Пермского краевого онкологического диспансера. По итогам двух электронных аукционов победителем объявлено ООО «Девелоп-Инжиниринг».

Стоимость работ в лечебном корпусе оценена в 2,18 млн руб., в хирургическом — в 2,15 млн руб. В первом случае цена контракта снизилась на 19% (начальная цена составляла 2,7 млн руб.), а во втором — на 25% (начальная цена составляла 2,8 млн руб.).

Согласно техзаданию в лечебном и хирургическом корпусах планируется выровнять полы, обеспечить требуемую высоту порогов дверей, а также заменить линолеум.

Срок выполнения работ — 60 дней с момента заключения контракта.

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