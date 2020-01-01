Олеся Максименко «Любые формы досрочного голосования надо развивать» Представители экспертного сообщества Прикамья прокомментировали многодневное голосование в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Увеличены требования к хранению избирательных бюллетеней, извлечённых из ящиков, определены критерии, по которым бюллетени признаются недействительными, разработаны новые требования к сейф-пакетам.

Представители экспертного сообщества Пермского края прокомментировали новеллы окончательной версии Положения о многодневном голосовании на выборах в сентябре.

«Многодневное голосование уже зарекомендовало себя, вызывает позитивный отклик у избирателя. Мои родители уже не едут в воскресенье с дачи, чтобы проголосовать, делают это перед отъездом в пятницу. Абсолютно правильное решение, которое делает возможность для реализации избирательного права доступнее. Кроме того, продолжается пандемия, статистика не очень позитивная. Разведение потока избирателей на три дня крайне важно.

В Перми избиратели будут получать шесть бюллетеней, а это огромная нагрузка на членов УИКов. Работа с этими бюллетенями в течение трёх дней упрощается, уменьшается пиковая нагрузка.

В нашем регионе уже есть специальные сейфы для хранения бюллетеней. Ориентируем наших наблюдателей на обязательный контроль, видео- и фотофиксацию всего, что происходит с сейф-пакетами», — объясняет руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Михаил Мухин.

Политтехнолог Андрей Резвых поддерживает удобство трёхдневного голосования с учётом региональной специфики: «Пермский край — это крупный промышленный центр, в котором сосредоточено множество предприятий с непрерывным технологическим циклом производства. Зачастую работники таких предприятий лишены возможности проголосовать из-за того, что в день голосования выпадает их смена на заводе. Трёхдневное голосование позволит всем работникам проголосовать».

Политтехнолог Сергей Ильин говорит о том, что все решения ЦИК и систем региональных избирательных комиссий полностью соответствуют современным реалиям: «Распределение трафика избирателей на три дня голосования — единственный вариант в нынешних условиях. И любые формы досрочного голосования надо развивать. И конечно, электронное голосование — это выход из патовой ситуации».

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