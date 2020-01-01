Олеся Максименко Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Редуктор-ПМ» Основанием стала ликвидация предприятием железной дороги от станции Бахаревка Поделиться Поделиться Твитнуть

Сразу несколько предприятий обратились в Пермское УФАС России с жалобой на АО «Редуктор-ПМ». ООО «Железнодорожное управление», ООО «Экспресс», ООО «Метур» и АО «Сталепромышленная компания» на правах аренды использовали железную дорогу, принадлежавшую «Редуктор-ПМ», для перевозки своих грузов от станции Бахаревка до производственных складов на ул. Героев Хасана, 105.

Однако в мае текущего года «Редуктор-ПМ» начал демонтаж железнодорожных путей, в результате чего деятельность контрагентов по транспортировке грузов оказалась парализованной.

Несмотря на то что «Редуктор-ПМ» является владельцем путей и о демонтаже контрагенты были предупреждены, антимонопольное ведомство нашло в его действиях признаки злоупотребления доминирующим положением в рамках локального товарного рынка в сфере услуг железнодорожной инфраструктуры.

В отношении АО «Редуктор-ПМ» возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения Закона «О защите конкуренции», рассмотрение которого назначено на 21 июля 2021 года.

Предприятию может грозить оборотный штраф, рассчитываемый от выручки организации, полученной при реализации соответствующих услуг, сообщает пресс-служба Пермского УФАС России.

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