Татьяна Сукрушева Неизведанными путями Топ-10 малоизвестных мест для туризма в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Гора Ослянка / фото: Ураловед

В последние годы спрос на активный и экскурсионный туризм в Пермском крае активно растёт. Пермяка уже не удивишь прогулкой на Ветлан, посещением Каменного города или Усьвинских столбов. В сезон эти места наполняются любителями красот Пермского края со всей России. Но часто рядом с популярными и хорошо известными достопримечательностями находятся не менее интересные для посещения места. «Новый компаньон» нашёл десять малоизвестных и нетипичных мест для посещения в Пермском крае.

Еранина деревня

На берегу реки Усьвы в Горнозаводском районе Пермского края находится ещё один каменный город — Еранина деревн, или Еранина гора. Вершина напоминает улицу с домами-скалами. Считается, что «гребень» из скал на вершине образован благодаря эрозии: скалы состоят из более твёрдых кварцитов, а вот более мягкие породы вокруг них унёс ветер.

Гора Еранина деревня / фото: «Наш Урал»

Но есть и красивая легенда, что укрывшиеся от Ермака манси «обратились» в камень и «встали гребнем» вдоль горы. Со скал открывается красивый вид на реку Усьву и гору Северный Басег. На саму Еранину гору можно пройти пешком, а вот скалы гребня доступны только для туристов с альпинистским снаряжением.

Как добраться: лучше всего посетить эти скалы во время сплава по реке Усьве. На берегу у подножия горы есть поляна для стоянки. Красивые виды горы открываются в 1,5–2 км ниже поляны. От поляны до скальной гряды примерно 800 м по узкой, петляющей среди деревьев тропинке. Ещё один вариант маршрута — на автомобиле от посёлка Средняя Усьва до места под названием «грузинский мост». Затем нужно пройти пешком 2,2 км до подножия Ераниной деревни.

Что стоит помнить: дорога к скалам непростая и ведёт через лес. Туристу необходимо быть готовым к встрече с дикой природой и животными, а также к различным погодным условиям. Путь займёт минимум один день.

Жигаланские водопады

На реке Жигалан расположена одноимённая система водопадов. Нижняя из ступеней водопадов — 15 м, река течёт в скалистом каньоне, с шумом и брызгами разбивается о каменные уступы. Путь к водопадам лежит через хребет Кваркуш, на этом горном массиве собраны все характерные зоны растительности Северного и Западного Урала. Хребет Кваркуш с коми-пермяцкого означает «голый Урал», это огромное горное плато с небольшими горками, вытянувшееся с севера на юг на 60 км. Считается, что именно этому хребту посвятил один из своих рассказов «Марьины коренья» писатель Виктор Астафьев.

Жигаланские водопады / фото «Наш Урал»

Как добраться: из Перми нужно ехать до Красновишерска, затем до посёлка Золотанка и далее в южном направлении в сторону Кваркуша. Чтобы попасть на Жигаланские водопады со стороны Пермского края, необходимо пройти пешком хребет и спуститься на его восточный склон.

Что стоит помнить: путь по хребту Кваркуш к Жигаланским водопадам достаточно сложный, проходит по местам, населённым дикими животными. Отправляться на этот маршрут нужно, уже имея за плечами опыт пеших турпоходов и в сопровождении знающих местность проводников. Поход займет от трёх суток.

Посёлок Юбилейный

В одном из самых живописных мест края недалеко от Каменного города расположен посёлок Юбилейный. Сейчас он заброшен, после закрытия шахты «Шумихинская» он потерял большую часть населения. Многие дома в Юбилейном похожи скорее на развалины: многоэтажки с пустыми глазницами и полуразобранные здания привлекают любителей «заброшенок».

Юбилейный / фото: «Наш Урал»

Атмосфера полузаброшенного шахтёрского посёлка напоминает чернобыльскую Припять. Посёлок Юбилейный привлекателен для туристов-любителей воссоздать романтику онлайн-игр о сталкерах и мира книг в жанре фэнтази о чернобыльской зоне отчуждения.

Как добраться: на автомобиле или автобусе из Перми через Чусовой и Гремячинск до посёлка Юбилейного Гремячинского района.

О чём стоит помнить: места такого типа подходят не всем, а скорее туристам-сталкерам. При посещении заброшенных объектов нужно помнить о требованиях к личной безопасности. Поездка займёт минимум один день.

Ядерное озеро

Озеро Ядерное появилось на карте после трёх подземных ядерных взрывов, произведённых в 1972 году. Созданный взрывами кратер затянуло болотной водой, а образовавшееся на этом месте озеро получило народное название Ядерное. Туристы в этом труднодоступном месте Пермского края могут до сих пор наблюдать «мёртвый лес» после взрывов и остатки ядерного советского проекта — ржавые металлические конструкции и широкие просеки, ведущие к озеру. Считается, что радиационный фон в этом районе в норме и рядом с кратером можно находиться, соблюдая разумные меры предосторожности.

Ядерное озеро / Фото: Публичная кадастровая карта

В 4 км расположено Чусовское озеро, это проточный водоём природного происхождения. С севера в него впадает река Берёзовка, а с юга вытекает река Вишерка. Средняя глубина озера — 1,5–2 м, вокруг много болот. Его особенность — более высокая степень минерализации (до 34г/л), чем у обычных водоёмов. Ежегодно река Вишерка выносит более 100 тыс. т соли в растворе. В этом озере водятся щука, судак, лещ, окунь, язь, плотва, налим и карась.

Как добраться: на автомобиле или автобусе до посёлка Ныроб, летом — поднявшись на лодке по реке Колве, затем — по Вишерке до Чусовского озера. После этого ещё 10 км по реке Берёзовке до деревни Васюково. Оттуда до озера ещё два километра пешком. Зимой маршрут можно проехать на снегоходе.

О чем стоит помнить: место подходит только опытным туристам, способным выдержать долгий и нелёгкий путь. Необходимо иметь специальную подготовку, опыт, нужное снаряжение, чтобы добраться до локации. Отправляться в путь стоит с опытными людьми, знающими местность и её специфику. Поход займёт от трёх суток.

Гляденовское городище

В четырёх километрах от села Култаево Пермского района расположено Гляденовское городище, место языческого капища. Вокруг этого памятника археологии витает множество легенд: например, что гора представляет собой многоярусное сооружение вроде египетской пирамиды или что под горой — подземный храм Чернобога. Гляденовское городище было открыто в XIX веке. При раскопках археологи обнаружили, что земляной слой здесь насыщен отложениями с VI века до н. э. до XVI века. Здесь нашли костный пепел, останки животных, стеклянные и каменные бусы, наконечники стрел, орудий труда, украшения и игрушки.

Гляденовское городище / фото: «Наш Урал»

Гляденовское городище выглядит как гора, с одной стороны она пологая, а с другой — крутая. С обрыва открывается красивый вид на реку Каму.

Как добраться: на автомобиле из Перми, не доезжая аэропорта Большое Савино, нужно повернуть направо — на Мураши и Петровку. Через 4 км можно увидеть грунтовую дорогу на вершину холма. Дорога ведёт к удобной стоянке на Гляденовской горе. На автобусе также можно добраться до остановки «Аэропорт Большое Савино» и потом пройти 5 км пешком.

Что стоит помнить: посещение Гляденовского городища не требует специальной подготовки, его могут посещать и новички, и семьи с детьми.

Площадка для бёрдвотчинга

Бёрдвотчинг

Архив ИД «Компаньон»

В пандемию популярным развлечением стал бёрдвотчинг. Если вы уже изучили всех окрестных пернатых, обошли в Перми Черняевский парк, набережную и базу «Динамо» и есть желание идти дальше по пути изучения птиц и наблюдения за ними, то вам нужно съездить в Осу. На берегу Воткинского водохранилища рядом с Осинским краеведческим музеем открылась площадка для бёрдвотчинга. Это настоящая находка для орнитологов-любителей: в окрестностях визит-центра обитает более 45 видов птиц, для наблюдения за ними можно арендовать бинокли, у посетителей есть возможность получить много новой информации о местной экосистеме и местах гнездования птиц. Бёрдвотчинг обладает эффектом терапии и поможет забыть о стрессе и рутине. Этот вид времяпрепровождения требует тишины и концентрации, но в то же время помогает расслабиться.

Как добраться: здание музея, где расположена площадка для бёрдвотчинга, располагается по адресу г. Оса, ул. Свердлова, 2. До него можно добраться на рейсовом автобусе из Перми или на автомобиле через посёлок Юго-Камский или Кукуштан.

О чем стоит помнить: бёрдвотчинг — это специфическое времяпрепровождение на одного или нескольких человек. Шумных или ищущих адреналина друзей лучше оставить дома. С собой можно взять бинокль и любимую книгу про птиц. Подходит и опытным, и начинающим любителям птиц.

Посёлок Промысла

В XIX веке посёлок Промысла Горнозаводского района был центром добычи золота, платины и алмазов, а в посёлке находилась главная контора Крестовоздвиженских золото-платиновых приисков. В 1954 году месторождение было признано бесперспективным, а добыча была свёрнута. Но до сих пор эти места окутаны романтикой поиска драгоценных металлов и алмазов. Некоторые местные жители до сих пор пытаются в отвалах найти остатки прежних богатств Пермской земли.

Поселок Промысла / фото: «Ураловед»

Вдоль реки Полуденки можно разглядеть ямы и траншеи от золотоносных драг. Также остался и каскад промывочных прудов. Писатель Александр Грин работал в этих местах сезон 1900 года разнорабочим на промывочной машине. В посёлке есть дом автора «Алых парусов» Александра Грина. Посёлку Промысла посвящён рассказ писателя Виктора Астафьева «Русский алмаз».

Как добраться: на автомобиле или автобусе из Перми до города Чусового, а затем по направлению в Горнозаводск и Качканар до посёлка Промысла. Займёт минимум один день.

Что стоит помнить: доступен для посещения новичком.

Николаевское Дягилевых

Про усадьбу Дягилевых в селе Бикбарда Куединского района знают многие. Местный винокуренный завод был одним из основных источников дохода семьи Дягилевых, пока в будущем известный антрепренёр Сергей учился в пермской гимназии. Здесь устраивали музыкальные вечера, на которые приглашали десятки гостей со всей губернии. А вот про строительство на деньги Дягилевых церкви Святителя и Чудотворца Николая в селе Никольское соседнего Чернушинского района известно гораздо меньше. Она была построена в 1854–1860 годах, это один из самых красивых храмов Пермского края. Он строился на средства Павла Дягилева, деда Сергея Дягилева, иконостас был изготовлен в Санкт-Петербурге в мастерской Тура. Сам храм — это уменьшенная копия храма Вознесения в Москве. Это пятиглавый храм, в котором каждая из глав имеет гранёное шатровое завершение. Роль колоколен выполняют угловые башенки. Сейчас храм принадлежит Свято-Никольскому женскому монастырю.

Николаевское Дягилевых

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Как добраться: на рейсовом автобусе от Перми до Чернушки, а затем от местного автовокзала до села Никольское. Поездка займёт один день.

Что стоит помнить: путешествие подойдёт даже опытному туристу.

Гора Ослянка

Любителям продолжительных путешествий можно предложить взобраться на гору Ослянка, расположенную на северо-востоке Кизеловского района. На Среднем Урале это единственный горный хребет выше 1000 м. Хребет Ослянка протянулся с севера на юг на 16 км, его продолжением является известный заповедник Басеги. Гора Ослянка относится к особо охраняемым природным ландшафтам. Склоны горы достаточно крутые, летом снег на них очень долго тает, а зимой есть опасность сходов лавин. Однако с гребня хребта открывается отличный вид на окрестности, который стоит потраченных на дорогу сил. Гора Ослянка связана с различными легендами о племени манси, это интересное путешествие, наполненное атмосферой Урала.

Гора Ослянка / фото: Ураловед

Как добраться: на автомобиле или автобусе до ближайшего к Ослянке населённого пункта города Кизела. Затем нужно пересесть на хороший внедорожник или вездеход и морально подготовиться к пути по не очень хорошей дороге длиной в 50 км. Путь займёт пару дней.

Что стоит помнить: путь на самую высокую гору Среднего Урала непрост. Такой поход больше подойдёт опытному туристу, готовому к долгой дороге и имеющему физическую подготовку.

Тулымский камень

Тулымский камень — самая высокая точка Северного Урала и Пермского края, высота вершины составляет 1496 м. Место находится на территории Вишерского заповедника, поэтому его посещение ограничено. Путь до точки достаточно тернист: Тулымский камень имеет довольно крутые склоны, достигающие 45°, а подходы к горе покрыты курумником, что усложняет восхождение. Для тех, кто хотел бы испытать себя на прочность и выносливость, это подходящий вариант маршрута. Увиденное во время путешествия вряд ли оставит кого-то равнодушным: красота уральской природы, походная романтика, вид, открывающийся в вершины.

Тулымский камень / фото: Ураловед

Как добраться: на автотранспорте из Перми до 71-го квартала Вишерского заповедника, затем на лодке по реке Вишере и пешком. Путь туда и обратно займёт минимум пять дней.

Что стоит помнить: такой поход подойдёт опытному путешественнику со специальной подготовкой, дорога до точки долгая, а восхождение не лишено трудностей. Отправляться в путь необходимо с опытным проводником и подбирать хорошую погоду.

Использованная литература:

Пермь. Пермский край. Путеводитель 2016–2017 годы под ред. О. Б. Андрияшкина. Пермь: Агентство «Стиль-МГ», 2016.

Информационный портал фонда развития краеведения и туристической информатизации «Наш Урал» www.nashural.ru

Информационный портал Павла Распопова об Урале www.uraloved.ru





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