Олеся Максименко «Победа» выплатит пермячке 65 тыс. руб. за несвоевременный возврат средств Авиакомпания проигнорировала просьбу вернуть деньги за неиспользованный перелёт Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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В Орджоникидзевский районный суд обратилась жительница Перми, в марте 2020 года купившая авиабилеты Пермь — Анапа — Пермь у ООО «Авиакомпания «Победа» через ООО «Аэротранс-Н». Воспользоваться авиаперелётом истец не смогла, поскольку находилась на больничном, о чём своевременно проинформировала и авиакомпанию, и агентство. Оба ответчика требование о возврате средств проигнорировали.

Как сообщает пресс-служба суда, возврат провозной платы и перевозки багажа в размере 68 078 руб. «Победа» осуществила уже в ходе рассмотрения дела. За нарушение сроков возмещения суд принял решение взыскать с авиаперевозчика неустойку в размере 40 тыс. руб., компенсацию морального вреда в 10 тыс. руб. и штраф в 15 тыс. руб.

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