Анна Брюханова Поликлиники Прикамья приступили к углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19 При необходимости пациентам за счёт средств ОМС будут назначены лечение и реабилитация Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края, переболевшие короновирусной инфекцией, смогут пройти углублённую диспансеризацию. По её результатам пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19 при необходимости будут назначены лечение и реабилитация.

Диспансеризация будет проводиться в два этапа. В ходе первого выявляются признаки развития хронических неинфекционных заболеваний. Пациентам предлагается пройти семь исследований, среди которых развёрнутый анализ крови, спирография (исследование функции внешнего дыхания), исследование наполнения крови кислородом и специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования (д-димер).

Второй этап предстоит пройти только тем, у кого обнаружились искомые осложнения. Врачи проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза: компьютерную томографию лёгких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

«В случае выявления возникших проблем со здоровьем человека направят к профильному специалисту — неврологу, кардиологу, пульмонологу и другим, которые будут оказывать человеку медицинскую помощь и осуществлять за ним динамическое наблюдение», — поясняет министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Пройти углублённую диспансеризацию смогут выздоровевшие жители Прикамья старше 18 лет и перенёсшие новую коронавирусную инфекцию не позднее чем за два месяца до диспансеризации. Необходимо, чтобы факт заболевания был подтверждён медицинской организацией, где пациент проходил лечение от COVID-19. Записаться на углублённую диспансеризацию можно через Единый портал государственных услуг, а также обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления. Диспансеризация проводится за счёт средств ОМС, пациентам ничего дополнительно оплачивать не нужно.

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