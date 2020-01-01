Елена Бардукова Ремонт ул. Ленина в Перми оценили в 544,1 млн руб. Закончить реконструкцию планируется до 14 октября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок размещён аукцион на выполнение работ по ремонту участка ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой. Начальная стоимость контракта составляет 544,1 млн руб.

Согласно документации подрядчик должен выполнить ремонт проезжей части ул. Ленина на участках от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта и от Комсомольского проспекта до ул. Парковой, нанести разметку и установить дорожные знаки, а также благоустроить территорию у Пермского академического Театра-Театра.

Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 14 октября 2022 года. Заявки принимаются до 27 июля текущего года.

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