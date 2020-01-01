В Перми за сутки выпало 72% месячной нормы осадков Такого сильного дождя в краевом центре не было с 2017 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За воскресенье, 4 июля, в Перми выпало 72% месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

По данным метеорологов, Пермский край накануне попал под влияние циклона, старый центр которого располагался над южной частью Пермского края, а новый центр сформировался на полярном фронте над Тюменской областью. Именно он принёс с собой сильные продолжительные дожди.

В краевом центра за 12 часов выпало 49 мм осадков, что привело к затоплению городских улиц. В Перми таких сильных дождей не было с 22 июля 2017 года.

Сильные осадки наблюдались и в других территориях края. Так, в Бисере выпало 84 мм за сутки (90% месячной нормы). Между тем на северо-западе Пермского края дождей вообще не было.

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