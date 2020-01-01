Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» усилился опытным защитником За пермский клуб будет выступать 32-летний игрок, поигравший в премьер-лиге Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба «Амкара» объявила о подписании клубом центрального защитника Ильи Гультяева. Всего в его карьере значатся 183 официальных матча и 10 забитых мячей. В высшем дивизионе отечественного футбола игрок провел на поле более 5 тыс. минут, играя за «Томь».

Также в послужном списке Ильи «Уфа», «Тамбов», «Тосно, «Енисей», «Нефтехимик», белорусский «Гомель» и армянский «Бананц».

Последний сезон Гультяев провел в «Новосибирске», где сыграл 17 матчей и покинул клуб, не подписав нового контракта вместе с группой игроков.

Напомним, что в эти выходные «Амкар-Пермь» провел свой первый тренировочный матч в Москве, в котором разгромил раменский «Сатурн» со счетом 8:0.





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