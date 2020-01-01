Елена Синица В Прикамье 4 июля возможны сильный ливень, град и гроза Температура воздуха не превысит +23ºС Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 4 июля, в отдельных районах края ожидаются сильный ливень, крупный град и гроза. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Кроме этого, ночью возможен туман.





Ветер северо-западный, северный, 6–11 м/с. При грозе возможны порывы 15–20 м/с.





В отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с.





Температура воздуха ночью +12º…+17ºС, днём +18º…+23ºС.

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