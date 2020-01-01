Андрей Стрельцов «Амкар» одержал победу в своём первом контрольном матче В Москве со счётом 8:0 был побеждён «Сатурн» из Раменского Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Как сообщает сайт подмосковной команды, «Амкар» открыл счёт в первой же опасной атаке и к перерыву довёл счёт до разгромного 6:0.

Во второй половине у «Сатурна» вышел полностью другой состав, который пропустил ещё два мяча.





Среди забивших мячи значатся Маркелов, Тюкалов, Квеквескири и Голубцов. Один гол игроки «Сатурна» забили в свои ворота сами.





Остальные голы — на счету игроков, находящихся на просмотре.





Оба клуба будут выступать в следующем сезоне во втором дивизионе ФНЛ.





«Сатурн» проводил свой пятый матч в межсезонье, «Амкар» — первый.





Напомним, что весной 2021 года пермский футбольный клуб «Амкар-Пермь» вернулся и прошёл регистрацию, получив статус автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь».





Клуб будет играть во втором дивизионе ФНЛ. Однако руководство уверено, что за пару сезонов команда способна подняться в первый дивизион ФНЛ. Пока клуб будет содержаться за частные средства.

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