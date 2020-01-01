В Перми без холодной воды останутся почти 40 домов Отключение водоснабжения связано с проведением аварийно-восстановительных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В понедельник, 5 июля, с 09:00 до 22:00 для проведения аварийно-восстановительных работ на ул. Братской, 90 компания «Новогор-Прикамье» планирует отключить участок водопровода.

В связи с этим холодное водоснабжение в это время будет отсутствовать в НПО «Биомед» а также в части домов на улицах Казахской, Сахалинской, Зеленогорской, 2-й Зеленогорской, Кемеровской и Южноуральской. Полный список адресов, по которым будет произведено отключение холодного водоснабжения, размещён на сайте ресурсоснабжающей организации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.