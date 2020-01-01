С 5 июля в четырёх районах Перми отключат горячую воду Отключения запланированы в Мотовилихинском, Индустриальном, Орджоникидзевском и Кировском районах Поделиться Поделиться Твитнуть

С понедельника, 5 июля, в части домов Мотовилихинского, Индустриального, Орджоникидзевского и Кировского районов Перми ожидаются плановые отключения горячего водоснабжения.

Горячей воды не будет из-за проведения ремонтно-профилактических работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2021 годов. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте Пермской сетевой компании.

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