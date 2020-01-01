Скончался основатель пермского «Авторадио» Игорь Гольдварг Игорю Абрамовичу было 87 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Скончался первый директор регионального радиоканала для автолюбителей «Авторадио» Игорь Гольдварг.

Игорь Абрамович родился в 1934 году в городе Воскресенске Одесской области. В Пермь (в то время — Молотов) переехал в 1942 году.

С 1961 года работал корреспондентом в комитете по телевидению и радиовещанию Пермского облисполкома, с 1962 года трудился на Пермском телефонном заводе. По его инициативе музыка была использована в производственном процессе, а сам он стал начальником первой в СССР лаборатории функциональной музыки.

Игорь Абрамович разработал теоретическое обоснование и стал первым директором регионального радиоканала для водителей «Авторадио», который начал вещание с 3 сентября 1990 года. Возглавлял АОЗТ «Авторадио» до 1995 года, до апреля 2001 года состоял научным консультантом.

Последние годы жизни провёл в Израиле.

«Новый компаньон» выражает глубокие соболезнования семье и близким Игоря Абрамовича.

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