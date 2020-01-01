Выявлены многочисленные нарушения в деятельности пермской управляющей компании ООО «Городская управляющая компания» назначены штрафы на 450 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе прокурорской проверки совместно с сотрудниками Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края надзорное ведомство потребовало ООО «Городская управляющая компания» обеспечить явку своих представителей и доступ ко всем помещениями многоквартирного дома на ул. Социалистической, 21. Компания требования прокурора проигнорировала.

За невыполнение законных требований прокурора было возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф в размере 50 тыс. руб.

В результате проверки деятельности общества были выявлены многочисленные нарушения в сфере жилищно-коммунального законодательства, что также послужило основанием привлечь ООО «Городская управляющая компания» к административной ответственности и назначить штрафы на 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.