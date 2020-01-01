Андрей Стрельцов Футбольный клуб «Звезда» подписал пять игроков В состав команды вошли Александр Лихачёв, Денис Чушъялов, Степан Останин, Александр Цыбиков и Антон Гооге Поделиться Поделиться Твитнуть

Самым титулованным игроком пермской «Звезды» является 24-летний центральный защитник, мастер спорта РФ Александр Лихачёв, уже игравший в прошлом сезоне за пермский клуб.

Александр Лихачёв является воспитанником ижевского «Зенита», в 2011 году перешёл в Академию московского «Спартака». В сентябре 2016 года дебютировал за команду «Спартак-2» в ФНЛ. В феврале 2019 года Александр и «Спартак» прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Уже через несколько дней защитник оформил отношения с ФК «Тюмень», а в июле перешёл в другой клуб ФНЛ — воронежский «Факел». В сезоне-2020/2021 футболист дебютировал в «Звезде», провёл 25 игр.

Наиболее знаком пермским болельщикам Антон Гооге. Он воспитанник пермской СДЮСШОР по футболу, с 14 лет стал заниматься в Центре подготовки молодых футболистов «Амкар». Известен по выступлениям за молодёжный состав «Амкара» (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

Полузащитник Денис Чушъялов — воспитанник ижевского футбола. В сезоне-2012/2013 дебютировал в основной команде «КамАЗ». Отыграв три сезона в первенстве ПФЛ, игрок вместе со своей командой в сезоне-2015/2016 вышел в турнир рангом выше. Правда, в ФНЛ Чушъялов провёл всего четыре игры, после чего перешёл в «Зенит-Ижевск». В ходе сезона-2016/2017 вернулся в «КамАЗ», за который и выступал до недавнего времени. В сезоне-2020/2021 за клуб из Татарстана провёл 23 матча, забил 1 гол.

Ещё один дебютант команды — Степан Останин — родился в Лысьве. Сезон-2017/2018 начинал в молодёжной команде «Амкар», в июле 2018 года был приглашён в молодёжный состав казанского «Рубина», за который сыграл два сезона (2018/2019 и 2019/2020). В «Звезду» перешёл из димитровградской «Лады», за которую в весенней части сезона-2020/2021 провёл четыре игры (199 минут).

Защитник Александр Цыбиков — воспитанник московского «Торпедо». За этот клуб в чемпионатах страны выступал в 2013, 2014, 2016 (в 2015 году был отдан в аренду в пензенский «Зенит») годах, в дальнейшем в его биографии были ульяновская «Волга» (2017–2018), «Муром» (2019), ковернинская Волна» (2020). В весенней части сезона-2020/2021 за димитровградскую «Ладу» провёл 16 игр.

Напомним, после окончания сезона в клубе остались 12 игроков. Ряд футболистов получили предложения продолжить карьеру в командах более высокого ранга. Сейчас в «Звезде» 10 игроков и продолжается формирование состава на новый сезон.

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