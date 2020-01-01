На гостевом маршруте Перми отремонтируют восемь домов Работы планируется закончить до 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Гостевой маршрут

permkrai.ru

В пятницу, 2 июля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин проинспектировали состояние гостевого маршрута от аэропорта до центра города, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ходе поездки губернатор поручил провести ремонт домов на улицах Малкова, Локомотивной и шоссе Космонавтов.

По словам министра ЖКХ и благоустройства Андрея Кокорева, до 2023 года силами регионального Фонда капремонта будут выполнены комплексные работы (крыша, фасад, фундамент) в восьми домах по адресам: ул. Малкова, 14, 16, 18, 20; ул. Локомотивная, 8; шоссе Космонавтов, 110, 112 и 114.

Обсуждались планы и по реконструкции шоссе Космонавтов. Следующим её этапом станет строительство двухуровневой развязки от ул. Свиязева до ул. Промышленной.

На данном участке шоссе будет расширено до шести полос, появятся шумозащитные экраны и надземные переходы. Протяжённость реконструируемого участка составит 2,25 км. В прошлом году проект уже получил положительное заключение Госэкспертизы, сейчас ведутся работы по изъятию земельных участков.

Ожидается, что реконструкция участка будет проведена до 2027 года.

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