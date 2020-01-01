В Перми скончалась пострадавшая на пожаре в «Хромой лошади» Об уходе из жизни Ирины Банниковой сообщила её мать Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 2 июля, в Перми скончалась Ирина Банникова — одна из пострадавших на пожаре в «Хромой лошади». Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на мать Банниковой Тамару Оборину.

Ирина Банникова работала барменом в «Хромой лошади» и во время пожара в клубе получила ожоги и острое химическое отравление, долгое время находилась в коме.

Напомним, пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошёл 5 декабря 2009 года. В результате погибли 156 человек.





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